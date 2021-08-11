Фигурант был задержан сотрудниками полиции в июне текущего года в результате проведения оперативных мероприятий.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в июне текущего года в результате проведения оперативных мероприятий. В ходе досмотра полицейские изъяли у задержанного полимерный пакет с порошкообразным содержимым. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в пакете находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон, общей массой 1,39 грамма.Полицейские установили, что мужчина приобрел наркотическое средство через «тайник-закладку», предварительно оформив заказ на одном из сайтов сети Интернет.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.