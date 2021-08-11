В рамках подготовки к отопительному сезону энергетики провели 199 гидравлических испытаний магистральных и разводящих теплосетей. В компании “Т Плюс” заявляют, что готовность

В рамках подготовки к отопительному сезону энергетики провели 199 гидравлических испытаний магистральных и разводящих теплосетей. В компании “Т Плюс” заявляют, что готовность коммуникаций города Владимира к зиме на данный момент составляет 84%. Энергетики проверили 554 километра трубопроводов. Гидроиспытания начались 6 мая и продлятся до 31 августа. По итогам проверок труб было выявлено и устранено 206