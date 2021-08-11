В Госавтоинспекции рассказали о происшествии с участием общественного транспорта во Владимире. По предварительным данным ГИБДД, днем 10 августа на “Рокадке” у автобуса Мерседес-Бенц

В Госавтоинспекции рассказали о происшествии с участием общественного транспорта во Владимире. По предварительным данным ГИБДД, днем 10 августа на “Рокадке” у автобуса Мерседес-Бенц маршрута №21С лопнул пневмобаллон колеса. По всей видимости, это произошло, когда рядом находилась женщина 1963 года рождения. В результате повреждения пневмобаллона пассажирка получила ушиб грудной клетки. Ее отправили лечиться амбулаторно.