Топчемся на месте. Рубеж в 200 человек то привысим, то снова откатимся назад. За последние сутки 197 заболевших. На четыре меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания

Топчемся на месте. Рубеж в 200 человек то привысим, то снова откатимся назад. За последние сутки 197 заболевших. На четыре меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 463. В лидерах по приросту с большим отрывом по-прежнему Владимир (+ 52 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 53. Всего с