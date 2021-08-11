Версию песни «Queen» Александр Катков исполнил на своей любимой балалайке и разместил ролик в TikToK.

Владимирские профессиональные музыканты и любители запустили в социальных сетях челлендж в поддержку российских олимпийцев. Они разместили на своих страницах кавер-версии хита рок-группы группы «Queen». Правда, хештег, которым музыканты сопроводили свои публикации, несколько отличается от прямой цитаты рокеров - «We will ROC you». Почему старая песня зазвучала на новый лад?По словам балалаечника Александра Каткова, солиста фольклорного коллектива «Мокошь» и адепта народных инструментов, таким образом музыканты решили обыграть аббревиатуру Российского олимпийского комитета - ROC (Russian Olympic Committee).Напомним, российские спортсмены выступали в форме ROC. А вместо государственного гимна РФ на церемониях награждения и других официальных мероприятиях с участием делегаций из России звучал Первый фортепианный концерт Чайковского.Теперь Чайковского знает весь спортивный мир! Россияне в Токио завоевали 71 медаль (из них двадцать высшей пробы!) и заняли пятое место в неофициальном медальном зачете стран-участниц. В этом результате есть заслуга владимирских гимнастов Артура Далолояна и Ангелины Мельниковой (золото в женском и мужском командном многоборье по спортивной гимнастике) и Ангелины Шкатовой (серебро в командных состязаниях по художественной гимнастике).- Спортсмены - молодцы! В любых условиях, в том числе и в условиях психологического давления из-за санкций, делают свое дело и делают его мастерски! Очень плохо, что спорт или искусство втягивают в политику, но, увы, так происходит, - считает Катков. – К Олимпийским Играм люди готовятся годами, медаль Олимпиады – венец карьеры. Так что я думаю было правильно поддержать наших олимпийцев.Версию песни «Queen» Александр Катков исполнил на своей любимой балалайке и разместил ролик в .- Несмотря ни на что, в Токио наши завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх в Рио, в том числе и в тех дисциплинах, где уже давно ничего не выигрывали. Это здорово и как можно было не поддержать ребят! – говорит еще одна участница музыкальной эстафеты Алена Сергеева из Владимира.Вместе с сестрой Алена записала свою версию «We will ROC you» и разместила во .