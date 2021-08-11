11.08.2021

2021-08-11 16:40:04

Заслуженный тренер России Любовь Толкачева отмечает 85-летний юбилей

85-летний юбилей отмечает заслуженный тренер России Любовь Николаевна Толкачева.



Супруга легендарного тренера Николая Толкачева, с 1964 года Любовь Николаевна возглавляла отделение художественной гимнастики в детской гимнастической школе во Владимире, после образования школы №5 стала её первым директором. Любовь Толкачева воспитала несколько поколений гимнасток, более 30 мастеров спорта. Она была наставником многократной чемпионки мира и Европы Светланы Кагарлицкой - сегодня тренера Ангелины Шкатовой, которая накануне вернулась с серебряной медалью из Токио.



Тренер высшей категории, спортивный судья всероссийской категории, и сейчас Любовь Николаевна продолжает работать. Она старший тренер-преподаватель в родной спортшколе.