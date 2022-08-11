В субботу, 13 августа 2022 года, город Суздаль отметит свой 998-й День рождения по традиции с...

В субботу, 13 августа 2022 года, город Суздаль отметит свой 998-й День рождения по традиции с размахом и весельем, сообщили в пресс-службе администрации города Суздаля.«Гвоздем программы» станет костюмированное театрализованное шествие по центральной улице города. Сбор и построение в колонну у Центра культуры и досуга (Красная площадь, 5) с 14.30. Нарядная процессия начнет движение в 15.00 и проследует до Торговой площади, где в 15.20 состоится официальное открытие праздника.В праздничной программе:У памятника Алексею Лебедеву на Кремлёвской с 11.00 до 13.00 пройдет праздник поэзии и песни «России вечная любовь».С 14.00 до 15.00 на площадке у Центра культуры и досуга (ул. Красная пл., 5) играет духовой оркестр.В 16.00 на Торговой площади начнет свою работу фестиваль «Суздальский хоровод». Город Суздаль с Днем рождения поздравят творческие коллективы из городов Докучаевск, Суздаль, Кольчугино, Собинского района и др.В 17.00 праздник продолжит концерт районного фестиваля «Зажечь сердца – великое призванье». Лучшие творческие коллективы Суздальского района покажут свое искусство и подарят прекрасное настроение жителям и гостям города на Торговой площади.Огромный заряд позитива подарит гостям праздничная концертная программа на Торговой площади, которая начнется в 18.00.На время проведения праздника «День города» 13 августа 2022 года будет ограничено движение автотранспорта:1. будет перекрыто движение с 8 утра до 22.30 часов вечера от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова, по улице Васильевская от перекрёстка улицы Ленина с улицей Васильевская до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая, кроме спецтранспорта МЧС, медицинской помощи, свадебных кортежей, автомобилей со специальными пропусками «Кремль», «День города» и жителей города, проживающих на улицах Варганова, Кремлевская, Лебедева и Ленина, д. № 53, 63, 64, 66, 68, 70, 74.2. Запрещено движение автотранспорта с 08.00 часов до 22.30 часов по ул. Кремлёвская, кроме автотранспорта Владимиро-Суздальского музея-заповедника, спецтранспорта МЧС, медицинской помощи, свадебных кортежей, автомобилей со специальными пропусками и жителей города, проживающих на улицах Варганова, Кремлёвская, Лебедева и Ленина, д. № 53, 63, 64, 66, 68, 70, 74.3. Движение автотранспорта по улице Нетёка с 08.00 часов до 22.30 часов считать односторонним из центра города в сторону улицы Садовой.4. Ограничить движение автотранспорта с 08.00 часов до 22.30 часов по улицам Старая и Теремки кроме служебного автотранспорта предприятий и организаций и жителей, проживающих на вышеуказанных улицах.Фото Ирины Стеч