На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 августа 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 августа 2022 года лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:16 сл. во Владимире,7 сл. в Муромском районе,9 сл. в Ковровском районе,7 сл. в Петушинском районе,6 сл. в Кольчугинском районе,8 сл. в Александровском районе,3 сл. в Юрьев-Польском районе,10 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в Радужном,1 сл. в Киржачском районе,3 сл. в Камешковском районе,2 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153464 случая заболевания.