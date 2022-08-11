Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» Уверены, что многие жители...

Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» Уверены, что многие жители нашего региона смотрели такие фильмы, как «День радио», «О чем говорят мужчины» или «О чем ещё говорят мужчины». Правда, будучи увлеченными историями четырех главных героев, мало кто обращал внимание на другие, пусть менее значимые, но не менее выразительные роли.Анна Касаткина, которая росла и училась во Владимире, очень жизненно сыграла секретаря в комедии «День радио» и жену командировочного Паши в кино «О чем говорят мужчины». Были и другие фильмы, сериалы в жизни талантливой актрисы: «Час Волкова», «Нонна, давай!», «Метод Фрейда». Правда, сама Анна признается, что ей ближе театр. Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось лично пообщаться с актрисой.А началось всё с роли ёжика: «Пых-пых-пых...»- Анна, вы родились и выросли во Владимире, верно? А в какой школе учились, в какие кружки ходили, чем увлекались?- Да, я родилась во Владимире в 1968 году. Училась в средней общеобразовательной школе №7. В детстве я жила на улице Луговой, а потом мои родители переехали на проспект Строителей. Про кружки: раньше была такая традиция - в первые классы приходили тренеры из спортивных школ или секций, отбирали понравившихся детей. Сегодня такого нет. Видимо, мои острые коленки тогда устроили тренера, и она написала записку, а я ее передала родителям. Там было сообщение, что меня ждут в детской спортивной школе. Так я пришла в спорт. Одиннадцать лет занималась художественной гимнастикой. Мой первый тренер – Татьяна Николаевна Чалова, а также мне посчастливилось заниматься у Любови Николаевны Толкачевой.- Как поняли, что хотите стать актрисой?- Очень нравился мне театр! Я читала специальную литературу, отправляла письма в ведущие вузы страны, мне приходили ответы с правилами для абитуриентов. И, собственно говоря, я очень хотела учиться именно в московское театральное училище. Поступала я в него три года. А в первом классе, помню, принимала участие в спектакле, где играла ёжика. И очень завидовала девочке, которой дали главную роль, она пела песенку, оставаясь… девочкой. А вот я была ёжиком, которому пришлось не только выучить огромный текст, но и сидеть под елочкой, произнося: «Пых-пых-пых...»- Во многих семьях до сих пор к актерскому мастерству относятся со скепсисом, мол, «несерьезное это дело». Поддержали ли вас ваши родители? Стоит ли ехать за мечтой в Москву?- Насчет отношения моей семьи к актерскому мастерству, вы знаете, они были далеки от этого. Мама и папа работали на заводах. И, может быть, нехватка прекрасного (раньше родители все время работали, как мне кажется, а дети были предоставлены сами себе) подтолкнула меня к поступлению в театральный вуз. Мои родители не говорили, мол, «несерьезное это дело», для них было важно, чтобы мне было интересно, чтобы меня увлекало то, что я делаю. Стоит ли ехать за мечтой в Москву? Однозначно — да. Мне в какой-то момент во Владимире стало тесно. Я успела поработать костюмером во Владимирском драматическом театре, выходила и на сцену, но Москва для меня и многих других – это большой соблазн. Огромный мегаполис, где все было ужасно интересно! Очень хотелось жить в Москве.На заметку!Анна Борисовна Касаткина родилась 12 июля 1968 года во Владимире. В 1993 году прошла курс Владимира Коровина на эстрадном факультете ГИТИСа в Москве. Ее однокурсниками были будущие участники «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин.Фото из личного архива Анны Касаткиной-БарацО семье и дочках- Дети пошли по вашим стопам, связали свою жизнь с актерской деятельностью?- Да, старшая дочь проучилась два года на эстрадном факультете, на том же, где учились я и ее папа – Леонид Григорьевич Барац, но так сложилась судьба, она потом уехала в Лондон. Там уже и заканчивала Regent's University. Ее также заинтересовал актерский факультет, но с приставкой «арт». У дочки была интернациональная группа, я ездила к ней на экзамен и была очень довольна ее работой. А моя младшая дочь Ева отлично поет. Она закончила музыкальную школу имени Н.Г. Рубинштейна в Москве по классическому вокалу. В итоге поступила туда же, где учились мы с её папой, на тот же факультет. Сейчас перешла на второй курс. Учится на курсе Елены Шаниной, очень довольна. Девочка занимается и работает. Могу ей пожелать лишь успехов! Как в дальнейшем все сложится я не знаю. Актерская профессия, тем более в наше время, востребована, но сложно найти хорошего агента, который будет продвигать тебя в проекты. И нужно огромное желание, работоспособность, чтобы чего-то достичь.Из жизни:С 1991 года мужем Анны Касаткиной был Леонид Барац. Молодые люди познакомились на вступительных экзаменах в 1988-м. В браке родились две дочери: Елизавета в 1994-м и Ева в 2003-м. Лиза 2 года училась в ГИТИСе у Бориса Михайловича Борисова, после чего переехала в Лондон и поступила на актерский факультет Regent's University. Ева учится на эстрадном факультете ГИТИСа. В данный момент Анна Касаткина и Леонид Брац в разводе, активно продолжают заниматься творчеством и кино.Фото из личного архива Анны Касаткиной-Барац- Есть ли любимые места во Владимире и во Владимирской области? Возможно сохранились теплые воспоминания о каком-то уголке нашего региона?- Во Владимире – это детская спортивная школа, в которой я занималась. Самые лучшие воспоминания связаны с ней, а также с тренерами, которые с нами - девчонками занимались, вкладывали в нас всю свою душу. И мы достигали результата. А ещё в детстве мы с мамой ездили в её родную деревню Колуберево (Ковровский район). Я знаю, что к сожалению, поселения уже не существует, но мне бы хотелось туда вернуться и посмотреть на землю предков. Конечно, хочется приехать и во Владимир, побывать в местах детства, увидеть дом, в котором мы жили. Надеюсь, что у меня получится, я не была во Владимире очень давно. Думаю, что он изменился в лучшую сторону и радует своей красотой жителей.О театре и кино «Квартета И»- В фильме «День радио» вы сыграли секретаршу Анечку, а в фильме «О чем говорят мужчины» жену командировочного Паши. Такие… жизненные роли. Это всё вокруг нас. В чём секрет игры именно таких настоящих и вроде бы простых ролей?- В «Дне радио» мне досталась роль секретарши Анечки, но на самом деле до этого у нас уже был выпущен спектакль театра «Квартет И» – «День радио», который произвел большой фурор в Москве. Он представлял собой молодежный спектакль с музыкой и шутками. И очень быстро нашел своего зрителя. Не поверите, он уже идет 21 год на сцене Дома культуры имени Зуева в Москве и по-прежнему собирает полные залы! Особого секрета в моих ролях не было, потому что обычно актер получает текст, сразу «примеряет» его на себя и что-то рождается. Так вот Анечка много лет тому назад была глуповатой, не слишком смышлёной секретаршей, но очень доброй и старающейся принять участие в жизни радио. Сейчас, конечно, я изменилась, и играть такую девушку мне стало сложно.Кадр из фильма "День радио"Это интересно!Зрителям особенно запомнилась Анна Касаткина в роли жены «командировочного» в картине «О чем говорят мужчины» (2008 год). Это та самая женщина в халате и с бигуди, которая ругала мужа за то, что он не изменил ей с певицей Жанной Фриске.Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"- Как считаете, чем кино «О чем говорят мужчины» завоевало публику? Люди до сих пор пересматривают его...- Абсолютно с вами согласна, кино «О чем говорят мужчины» разобрали на цитаты и в какой-то момент этот фильм стал горячо любимым россиянами. Я думаю, что «Квартет И» просто попали в определенное время и подняли такую тему, о которой мало кто говорил: мужские разговоры – то, о чем они шепчутся, когда рядом нет женщин. А это, естественно, об изменах, об отношениях в семье, любви и многом другом. И всё было преподнесено с таким тонким юмором, что зрителя зацепило. Может быть какие-то моменты и были грустные, но при этом оставались безумно смешными.- Спектакли и кино — что вам самой ближе? Какие свои роли выделите?- Мне ближе театральные роли. И после института я несколько лет проработала в театре Ленинского комсомола (Ленкоме Марка Захарова), застала всех ведущих актеров. Для меня это было грандиозное событие! И если во Владимире я о каких-то актерах слышала и лишь мечтала на них посмотреть, то в Москве моя мечта осуществилась в полной мере. После 3 курса я играла Принцессу в спектакле «Бременские музыканты». Моим партнером был Дмитрий Марьянов. Были значимые роли в театре «Квартет И». Сейчас у меня небольшая, но интересная роль в спектакле «В Бореньке чего-то нет». Главный герой в исполнении Максима Виторгана — режиссер, снимающий успешные в финансовом плане сериалы и фильмы, но в какой-то момент задумывающийся – тем ли он вообще занимается. Спектакль заставляет не только смеяться, но и грустить. Рекомендую посмотреть.Фото из личного архива Анны Касаткиной-БарацНадо отметить, что все свои пьесы театр «Квартир И», а это мои однокурсники – Леонид Барац, Ростислав Хаид, Камиль Ларин, Александр Демидов и Сергей Петрейков пишут сами, ставят сами и не зависят ни от кого. Главное отличие от государственных театров. Ребята ставят то, что им близко, пытаются донести это до зрителя.В спектакле «В Бореньке чего-то нет» у меня роль Инны. Кстати, был выпущен сериал с одноименным названием, но там мою героиню играла другая талантливая актриса – Виктория Толстоганова. Думаю, что у нас просто разные получились характеры, но это и хорошо...Анна Касаткина-Барац в спектакле "В Бореньке чего-то нет", театр "Квартет И"Вместо заключенияСегодня у владимирцев есть прекрасная возможность посмотреть на игру своей землячки Анны Касаткиной в театре «Квартета И». Он продолжает свою работу в Москве и радует новыми спектаклями.Кстати, в июле стартовали киносъёмки 4-й части «О чём говорят мужчины: простые удовольствия». Так что россиян ожидает долгожданная премьера и, возможно, что-то ещё более трагично-смешное и безумно интересное.Автор текста: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото из личного архива Анны Касаткиной-Барац, а также из официальной группы Вконтакте театра «Квартет И»: https://vk.com/kvartet_iи официального сайта театра «Квартет И»: https://kvartet-i.ru/Стоп-кадры из фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины».Читайте также из цикла "Интересные люди Владимира: герои среди нас!":"Художник Евгений Вагин из Гусь-Хрустального покоряет Россию", "14-летняя Мария Абрамова из Владимира покоряет российский киноолимп", "Владимирский архитектор создал Дом-скалу для глэмпинга", "Андрей Нестеренко и Александра Каштанова выступили с концертом во Владимире", "Владимирская модель из Дома моды Вячеслава Зайцева о маэстро, подиуме и актерском мастерстве".