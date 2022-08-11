Кроме того, в городе преобразят ещё несколько общественных пространств.

Ещё в прошлом году тысячи жителей древнего города в ходе масштабного голосования выбрали объекты, которые, по их мнению, нужно преобразить в первую очередь. К народному мнению прислушались. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, занесли в федеральную программу «Комфортная городская среда». Больше всего жители Мурома ждали благоустройства набережной Оки.Кроме того, в проект включили ещё 3 объекта из 7, которые получили наибольшее количество голосов - два сквера по улице Московской и Троицкую площадь.Долгожданные работы на городской набережной стартовали с северной стороны Оки. Сейчас рабочие заняты демонтажом старого покрытия, на первом этапе его заменят на площади в 5 тыс. кв. метров. Затем займутся мощением прогулочных дорожек. Также, на набережной установят декоративное уличное освящение, организуют зоны отдыха и проведут озеленение.- Администрация города стремится завершить все эти работы, как и запланировано, в текущем году. Глава округа Муром Евгений Рычков уделяет особое внимание благоустройству города. Ведь, древний Муром - федеральная столица праздника Семьи, Любви и Верности. Сюда съезжаются сотни тысяч человек, чтобы не только отметить этот благословенный День, но и полюбоваться красотами города. Федеральный проект «Комфортная городская среда» как раз и является колоссальным подспорьем в модернизации и благоустройстве наших городов и посёлков, в том числе и Мурома, - написал депутат Государственной Думы, региональный координатор федерального проекта «Комфортная городская среда» Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.