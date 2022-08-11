Более 230 сельских населённых пунктов Владимирской области уже подали заявки на участие в конкурсе...
Более 230 сельских населённых пунктов Владимирской области уже подали заявки на участие в конкурсе «Самая мобильная деревня». Его проводит компания «Энергосбыт Волга» при поддержке регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства. На данный момент больше всего заявок пришло из Гороховецкого района - более 70. В тройке лидеров Александровский и Судогодский районы – 70 и 42 заявки соответственно. При этом малые сёла и деревни гораздо активнее, чем большие населённые пункты.
До конца приёма заявок осталось всего три недели. Ещё есть время, чтобы побороться за ценные призы - комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Оборудование будет установлено в публичном месте, которое определят сельские администрации совместно с жителями. Это могут быть сельский клуб, дом культуры, библиотека и т.д. Конкурс «Самая мобильная деревня» проводится с 18 июля по 30 ноября 2022 года в два этапа. На первом этапе, с 18 июля по 31 августа, «Энергосбыт Волга» принимает заявки от администраций сельских населённых пунктов. Заявки составляются в свободной форме с указанием названий населённых пунктов и численности населения. Отправить заявку нужно на электронный адрес [email protected]
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На втором этапе, с 1 сентября по 31 октября, к участию в конкурсе подключаются жители сёл и деревень, отправивших заявку.
Чтобы помочь своему населённому пункту победить, нужно:
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Энергосбыт Волга»или в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
платить через личный кабинет или мобильное приложение за электричество;
не иметь долгов за электроэнергию по состоянию на 31 октября 2022;
в личном кабинете или мобильном приложении подписаться на рассылку уведомлений и рекламно-информационных материалов.
Более подробно с условиями можно ознакомиться на странице конкурса «Самая мобильная деревня» на сайте «Энергосбыт Волга». Звание «Самой мобильной деревни» получат населённые пункты, где будет зафиксировано наибольшее количество подключений при выполнении всех условий конкурса. Итоги компания подведёт в ноябре 2022 года.
Победители конкурса будут определяться в 4 категориях:
1. Крупные сельские поселения - численность населения свыше 5 тысяч человек;
2. Большие сельские поселения - численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч человек;
3. Средние сельские поселения - численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек;
4. Малые сельские поселения - численность населения менее 200 человек.
Компания «Энергосбыт Волга» проводит конкурс «Самая мобильная деревня» второй год подряд. В 2021 году участие в нём приняли около 200 посёлков, сёл и деревень. Самым активным стал Камешковский район. Оттуда пришло 118 заявок. Победителями стали деревня Макариха, сёла Второво и Гатиха Камешковского района и село Старинки Александровского района. В этих населённых пунктах жители наиболее активно подключались и обслуживались через дистанционные сервисы «Энергосбыт Волга».