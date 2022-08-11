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<a href="https://33live.ru/novosti/11-08-2022-bolee-230-syol-i-dereven-uzhe-podali-zayavki-na-uchastie-v-konkurse-samaya-mobilnaya-derevnya.html" target="_blank">Более 230 сёл и деревень уже подали заявки на участие в конкурсе «Самая мобильная деревня»</a> - Более 230 сельских населённых пунктов Владимирской области уже подали заявки на участие в конкурсе...