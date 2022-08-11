Работы на будущем Рпенском проезде во Владимире - в разгаре. Несмотря на то что с момента...

Работы на будущем Рпенском проезде во Владимире - в разгаре. Несмотря на то что с момента строительства дублёра Добросельской проект "подорожал" примерно на 20 процентов.В этом году из федерального бюджета дополнительно выделили шестьсот десять миллионов рублей. Таким образом общая стоимость проезда приблизилась к двум с половиной миллиардам рублей. Новая дорога позволит разгрузить от пробок Доброе и городской участок федеральной трассы М-7.Сейчас продолжается возведение опор моста, который проходит вдоль реки Рпень - одного из самых сложных участков проезда. Строительство Рпенского проезда лично курирует глава региона - Александр Авдеев.А в начале следующей недели вместе с представителями администрации области ход работ должен оценить прокурор Владимирской области Владислав Малкин.