Члены оргкомитета конкурса Самая красивая деревня продолжают знакомиться с его участниками....

Члены оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня" продолжают знакомиться с его участниками. Деревня Пестенькино Муромского района - очередная точка на карте конкурса.Начальная школа в деревне Пестенькино - это совершенно семейное дело. Здесь учатся 12 школьников - столько же детей в былые времена воспитывалось в русских крестьянских семьях. Первоклашки, выпускники крохотного детского сада, по началу своего учителя так и называют - кто мамой, кто бабушкой:Ольга Александровна Сморчкова, учитель начальных классов:– Кто-то скажет: "бабушка". Ой-ой-ой! Ну что ж - бабушка. Они потом уже привыкают.Завершаются каникулы, и школа пока пуста - готовится.В этих классах учат арифметику и грамматику, в школьном музее - историю. Историю семьи - фотографии бессмертного полка хранятся здесь - историю своей малой родины и большого Отечества. Учителя - настоящие патриоты.Ольга Александровна Сморчкова, учитель начальных классов:– Я здесь выросла, родилась и сюда вернулась. А зачем уезжать: это прекрасная деревня прекрасные люди Почему уехать? Куда уехать?Двух Героев Советского Союза воспитало Пестеньково для Отечества. Память о них и обо всех знатных односельчанах хранит аллея доблести и славы у сельского клуба.Карина Макарова, директор Дома культуры:– Вот у нас к аллее доблести и славы собран тоже материал - мы кропотливо собирали, и вот такую сделали.А в клубе открыты для обозрения современные успехи пестеньковцев на ниве декоративно прикладного искусства. Это постоянно действующая экспозиция.Злата Фасхутдинова, ученица десятого класса Ковардицкой средней школы:– Было бы скучно, если бы не было клуба, наверное. потому что все-таки мы здесь занимаемся, тренируемся, танцуем. Я хожу сюда с пяти или с шести лет.Так и стоит на двух китах - школа и клуб - деревня Пестенькино. И для ее жителей она, конечно, самая красивая.