Семья Игоря Крутого сплотилась в самый трудный момент и надеется на лучшее.

Семья Игоря Крутого сплотилась в самый трудный момент и надеется на лучшее.Пожилая мать российского композитора Игоря Крутого уже много лет живет в США. На днях с женщиной случилась беда. Она оступилась и упала. Об этом сообщает портал Prozvezd.Мать Игоря Крутого экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее открытый перелом в двух местах. Было принято решение немедленно делать операцию. Стоит отметить, что в таком возрасте любое хирургическое вмешательство небезопасно.Сейчас мать Игоря Крутого восстанавливается после операции в одной из лучших клиник Майами. Ввиду возраста медики не делают никаких прогнозов. Речи о выписке пока нет.Рядом с матерью дежурит дочь Алла, сестра Игоря Крутого. Она призналась, что семья надеется на скорейшее восстановление женщины.Мать Игоря Крутого Светлана родилась в 1934 году. Она вышла замуж за Якова Крутого, с которым прожила всю жизнь. В 1954-м на свет появился Игорь Крутой, а потом и дочь Алла. Мать Крутого любит часто ездить в Россию, несмотря на пмж в США. Женщина постоянно бывала на фестивале "Новая волна", который Игорь Крутой проводил раньше в Сочи. В последнее время фестиваль решили перенести на новое место – в Геленджик.