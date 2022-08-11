И с газом, и с дорогой. Жителям деревни Товарково Кольчгинского района региональная общественная...

И с газом, и с дорогой. Жителям деревни Товарково Кольчгинского района региональная общественная приёмная "Единой России" помогла в вопросе газификации.Без проблем приготовить завтрак, вскипятить чайник... Теперь для жителей Товарково это не проблема. Голубое топливо пришло благодаря обращению в региональную общественную приёмную "Единой России". Работы начались в сентябре прошлого года. Однако, потом забуксовали, рассказывает житель Товарково Игорь Богданов.Игорь Богданов, житель деревни Товарково:- Где-то 600 тысяч мы собрали на проект. Остальное по программе доплатила администрация. Буквально за месяц-полтора провели трубы по деревне, довели до места, где должна была стоять ШРП, а дальше дело застопорилось.Во время работ единственная дорога, построенная за счёт жителей, оказалась в аварийном состоянии. Люди не могли доехать до аптеки, магазина, почты. Под вопросом был и проезд аварийных служб. После обращения сначала отремонтировали дорогу. А потом сбылась и "голубая мечта"- природный газ пришёл в дома.Алексей Андрианов, глава администрации Кольчугинского района:- Мы с коллегами включились в этот процесс. И в итоге газ пришёл сюда в 2 этапа. Сначала строительство газопровода высокого давления, второй- строительство газопровода низкого давления. И уже сейчас летом 2022-ого года жители могут получать газ.Владимир Харитонов, секретарь местного отделения "Единой России":- Партия взяла на контроль эти вопросы. И следила за исполнением. После этого у нас всё получилось. Жители теперь и с теплом, и с газом, и хорошей дорогой.В самое ближайшее время газ придёт во все 40 домов деревни Товарково.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".