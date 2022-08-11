Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32 – летнего жителя города...

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32 – летнего жителя города Александрова, обвиняемого в получении взятки, подделке и сбыте официальных документов – сертификатов от СОVID-19.Согласно обвинительному заключению, с мая по август 2021 года подсудимый, занимавший должность фельдшера Арсаковской врачебной амбулатории, оформлял гражданам сертификаты о вакцинации против COVID-19. Но без ее фактического проведения и передавал их медицинскому регистратору для внесения информации в соответствующий раздел информационной системы.После того, как сведения о введении вакцины отображались в личных кабинетах граждан на портале Госуслуг, получал от них в качестве взятки денежное вознаграждение.Подсудимому грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, сообщает пресс-служба Александровского городского суда.Фото https://www.pxfuel.com/