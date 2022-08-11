9 августа ковровские полицейские задержали на территории Московской области 22-летнего молодого...

9 августа ковровские полицейские задержали на территории Московской области 22-летнего молодого человека, подозреваемого в Интернет-мошенничестве.В мае текущего года 20-летний житель города Коврова откликнулся на размещенное аферистом в одном из популярных мессенджеров объявление о продаже наушников по выгодной цене. Молодой человек договорился о закупке более 40 пар. Ковровчанина не смутило, что «продавец» попросил перевести денежные средства не на один, а сразу на несколько банковских счетов. В итоге наушников покупатель не дождался, и лишился 40 000 рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, задержанный житель Подмосковья свою вину отрицать не стал и сознался в том, что предлагаемого в объявлении товара у него в наличии не было.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Подозреваемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://www.pxfuel.com/