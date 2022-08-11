И это в четыре раза больше, чем в среднем по стране. По данным администрации региона, в сутки одна...

И это в четыре раза больше, чем в среднем по стране.По данным администрации региона, в сутки одна владимирская буренка дает больше двадцати пяти литров. И этот показатель по сравнению с прошлогодним значительно вырос. Тысяча двести сорок четыре тонны в день - таковы "августовские результаты", по данным департамента сельского хозяйства. Молоко - источник кальция и витаминов. Специалисты советуют выпивать 200-400 миллилитров молока в сутки.