Сотрудники мэрии и полиции провели рейд на улице Сакко и Ванцетти, где незаконно продают овощи и фрукты из припаркованных автомобилей. Четверо нарушителей получили штраф в размере до 2 тысяч

Сотрудники мэрии и полиции провели рейд на улице Сакко и Ванцетти, где незаконно продают овощи и фрукты из припаркованных автомобилей. Четверо нарушителей получили штраф в размере до 2 тысяч рублей. «Продавцы-нелегалы захламляют улицу мусором и гниющими на жаре пищевыми и бытовыми отходами, являющимися источниками распространения инфекционных заболеваний, а фуры и фургоны «подпольщиков» сужают и без