Загорелась высотная гостиница. Накрыше оказались философ, физик и математик.
Осталась только одна возможность спастись прыгнуть в небольшой бассейн у гостиницы.
Философ:
- Я фаталист! Мой рок должен определить жить мне или нет!
Он прыгает и падает на довольно большом расстоянии от бассейна.
Физик достает калькулятор, записную книжку, делает расчет, разбегается и прыгает прямо в центр бассейна!
Математик хватает калькулятор, записную книжку, быстро считает. Затем разбегается, прыгает и летит вверх!
В полете он морщит лоб:
- В чем дело? Ну надо же, знаки перепутал!
еще анекдот!