В парке Кусково началась очистка Большого Дворцового пруда и экологическая реабилитация его канала. Специалисты ведут выемку донных отложений, формируют откосы, проводят дноуглубление.

В парке "Кусково" началась очистка Большого Дворцового пруда и экологическая реабилитация его канала. Специалисты ведут выемку донных отложений, формируют откосы, проводят дноуглубление.Между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка. В водоеме необходимо убрать мусор, водоросли и иловые отложения, сообщил глава Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.Специалисты проводят формирование откосов и дноуглубление, производят выемку донных отложений. Затем формируется противофильтрационный экран, не позволяющий воде уходить в грунт. Также выполняется укрепление берегов.На поверхности канала Большого Дворцового пруда находились древесные остатки и бытовой мусор. Предпроектный исторический анализ и натурное обследование показали обмельчание и иссыхание водоема.Вешняковская перспектива долгое время была без ухода и сильно заросла. В итоге планировочная ось ансамбля, откуда открывалась панорама на канал и архитектурный комплекс, оказалась утеряна.Реабилитация парка "Кусково" завершится до конца 2022 года. Специалисты реабилитируют семь прудов – Малый, Локасинский, Радужные, Руинный, Собачий и Сухой.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин о восстановлении 886 парков и зеленых территорий за 10 лет. Это одна из самых больших программ, реализованных в столице за последние годы, отметил градоначальник. 90% горожан имеют парки и скверы в шаговой доступности.