Накануне Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в отношении дебошира,...

Накануне Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в отношении дебошира, который напал на сотрудников ГИБДД. Он заключен под стражу на 2 месяца. Фигурант уголовного дела уже извинился перед полицейскими. О деталях громкой истории - Мария Платанюк.- Алло...Поток оскорблений и воля рукам... Роман - герой в белом- не слишком уверенно стоит на ногах. Так совсем недавно- в пять утра в субботу- он общался со стражами порядка. В адрес полицейских лились угрозы, приправленные нецензурной бранью.- Ты знаешь, кто я ?А вот так дебошир, чьи "подвиги" разлетелись по всем соцсетям, разговаривал с полицейскими немного времени спустя. Пыла у него явно поубавилось.- Приношу извинения сотрудникам полиции за совершенное мною оскорбление. Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь. Сотрудники полиции выполняли свои обязанности.Водителя Лексуса - друга Романа - сотрудники ГИБДД остановили на Соборной площади. Накануне он избил одного из жителей Владимира. Роман решил, что называется, "вступиться".Даниил Шкурный, старший следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Владимирской области:- Будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции применил насилие в отношении них, сопровождая свои действия нецензурной бранью, после происшествия подозреваемый от правоохранительных органов скрылся.Задержание было делом времени. Молодой человек - 21 одного года отроду- как выяснилось, уже был не в ладах с законом.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- Личность данного гражданина установлена. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель г. Покров Владимирской области. В настоящее время данный гражданин задержан сотрудниками полиции.Водителя Лексуса арестовали на 5 суток по административному делу.А вот его заступнику Роману грозит до 5 лет лишения свободы. Решением Октябрьского районного суда он взят под стражу. До 6 октября этого года. Кто он, Рома из Покрова, уже знают все пользователи сети. "Мажористый" охранник ночного клуба из Петушинского района свою порцию "всероссийской славы" уже получил.Мария Платанюк "Вести-Владимир".Использовано видео УМВД России по Владимирской области.