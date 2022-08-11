В народном календаре 11 августа отмечается Калинов день. В этот день православная церковью...

В народном календаре 11 августа отмечается Калинов день. В этот день православная церковью почитается память страстотерпца Каллиника Киликийского.Именно с 11 августа уже нередко отмечали, что случаются утренние заморозки отмечали. Низкая температура негативным образом сказывается на урожае.В этот день нельзя обижаться по пустякам, дуться, капризничать, портить кому-то настроение своим поведением — к проблемам в любви, отношениях в семье. Также не стоит на этот день планировать важную работу, начало дела или старт проекта. День всё же является праздничным, потому рутинная работа или отдых, поход в гости, прогулка на свежем воздухе, домашние заботы станут лучшим выбором.Что делать нельзя:Ни в коем случае нельзя ломать ветки калины. Особенно этот запрет касается женского пола.Запрещены большие траты, иначе в будущем придется жить впроголодь и в долг.Не стоит обижаться, тем более – на пустом месте. Обида может обернуться серьезными проблемами.Не рекомендуется использовать для пирогов ягодную начинку.Работу в огороде в этот день лучше отложить.Что можно делать:Этот день отлично подойдет для того, чтобы помириться с тем, с кем вы давно в ссоре.Нужно постараться провести день в гармонии с собой и настроиться на позитивный лад. Можно посвятить время духовному развитию.Также можно заниматься благотворительностью: помочь нуждающимся, пожертвовать деньги.Народные приметы и поверья:Тот, кто родился 11 августа, вырастет гордым и выносливым.Утро и день тёплые — тёплым будет и начало сентября.Мало грибов в этом году — зима будет с сильными морозами и большим количеством снега.Частые зарницы в небе – к урожаю зерновых.Туманный день – к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур.Фото https://www.pxfuel.com/