Популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет увеличиваться с каждым годом, считает политолог Татьяна Елисеева. По ее мнению, такой формат выборов позволяет повысить явку.

Популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет увеличиваться с каждым годом, считает политолог Татьяна Елисеева. По ее мнению, такой формат выборов позволяет повысить явку.В мире происходит глобальная цифровизация, а люди все больше времени проводят в интернете, отметила эксперт. "Поэтому логично, что онлайн-голосование с каждым годом приобретает все большую популярность", – констатировала политолог.Елисеева напомнила, что на выборах в Госдуму в 2021 году в формате онлайн проголосовало более двух миллионов человек. При этом правом голоса в столице обладают семь миллионов человек.Политолог уверена, что популярность онлайн-голосования будет расти. Это максимально простой формат, который привлекает избирателей, в том числе молодых, считает она. По ее мнению, в будущем распределение между традиционным и онлайн форматами составит 50 на 50.Эксперт обратила внимание, что критиков онлайн-голосования становится все меньше. Кроме того, из-за своей позиции они теряют возможность расширения электората, полагает Елисеева."Я полагаю, что рано или поздно политические силы, которые себя позиционируют с точки зрения критики этого способа, рано или поздно свою риторику изменят", – приводит мнение политолога портал "Лента.ру".Ранее в Общественной палате Москвы о новшествах онлайн-голосования на предстоящих в сентябре выборах. Новые инструменты появились как реакция на запрос от критиков дистанционного формата.Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.