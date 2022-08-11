Во Владимире октябрьский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайства следователя СУ УМВД...

Во Владимире октябрьский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайства следователя СУ УМВД России по Владимирской области о продлении сроков применения мер пресечения лицам, обвиняемым в хищении более 11 миллионов рублей, принадлежащих ВлГУ, сообщает пресс-служба судов.Напомним, в июле 2020 года у гендиректора одного из ООО возник корыстный умысел на хищение денег, выделяемых из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».Вместе с руководителем другого ООО и трех должностных лиц ВлГУ он вступил в преступный сговор. Входившие в преступную группу представители ВлГУ должны были организовать содействие в хищении бюджетных денежных средств в общей сумме 11 миллионов рублей. Члены преступной группы в период с июля по декабрь 2020 года вводили в заблуждение руководство ВлГУ и должностных лиц Минобрнауки РФ относительно покупки для нужд высшего учебного заведения указанного оборудования, необходимость в приобретении которого отсутствовала.Сотрудники ВлГУ обеспечили заключение договоров на поставку т.н. «технической оснастки» с фирмой, которая, уже имея это оборудование, поставила его в Университет по завышенной цене. В результате чего причинен ущерб в 11 миллионов рублей.Сторона защиты, возражая против продления обвиняемым избранных ранее сроков применения мер пресечения в виде содержания под стражей и под домашним арестом, полагала возможным изменить их на иные, более мягкие.Сроки применения мер пресечения каждому из обвиняемых продлены до 4 месяцев, то есть по 13 октября 2022 года включительно.Фото https://www.pxfuel.com/