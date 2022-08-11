Председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и...

Председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Совета Общественной палаты Пермского края.Общественники и журналисты обсудили современные проблемы средств массовой информации, вопросы патриотизма, сохранение национальной идентичности, борьбу с недостоверной информацией, распространение позитивных новостей и другое.«Всегда использую возможность встретиться с коллегами из Общественной палаты и обсудить наши общие проблемы. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций всегда готова поделиться своим опытом с региональными коллегами, а также принять в работу их лучшие практики», — отметил Рифат Сабитов.О деятельности и задачах профильной комиссии, созданной в региональной Общественной палате, рассказал председатель комиссии по развитию культуры, спорта и массовых коммуникаций Игорь Южанинов:«Мы активно обсуждаем трудности воспитания патриотизма и духовно-нравственной безопасности. В фокусе находятся вопросы культуры, спорта и развития СМИ в регионе. Без внимания не остаются и темы, связанные с национальной идентичностью, развитием национального языка и культуры, не так давно провели достаточно продуктивное выездное заседание в Кудымкаре».Участники мероприятия, затрагивая современные проблемы общества, акцентировали внимание на том, что СМИ, интернет-ресурсам (агрегаторам) и новым медиа необходимо транслировать больше позитивных новостей как в регионе, так и в стране, выпускать больше познавательных, просветительских и научно-образовательных программ.Также присутствовавшие сошлись во мнении, что СМИ во все времена и независимо от ситуаций и обстоятельств должны доносить до людей только достоверную и объективную информацию.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/170534