Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству Роман Лябихов 12 августа приедет во Владимирскую область, чтобы обсудить с обманутыми дольщиками пути выхода из кризиса. Об этом

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству Роман Лябихов 12 августа приедет во Владимирскую область, чтобы обсудить с обманутыми дольщиками пути выхода из кризиса. Об этом рассказали в пресс-службе областной партии КПРФ. Встреча пройдет в 18:00 в актовом зале здания на улице Луначарского, д. 3. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!