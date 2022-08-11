Недостатки были связаны с поставкой газа.

Завод «Волгабас» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил промышленной безопасности. Решение принято после проверки Ростехнадзора.Недостатки были связаны с поставкой газа. Компания привлечена к административной ответственности.Исполнительный документ поступил судебным приставам Собинского района. Сотрудник ведомства предупредил предприятие о мерах, которые будут приняты, если фирма не погасит долг. Далее представители ФССП наложили запрет на регистрационные действия в отношении «Ниссана», «Мерседеса» и четырех автобусов.После этого, должник незамедлительно оплатил всю сумму. Дело закрыли.