Завершается очередной этап конкурса на самую красивую деревню Владимирской области. Он инициирован ...

Завершается очередной этап конкурса на самую красивую деревню Владимирской области. Он инициирован региональным советом сторонников партии "Единая Россия" и в этом году поддержан временно исполняющим обязанности губернатора Александром Авдеевым. На южную границу региона в заповедные некрасовские места добрались члены оргкомитета.Вот такой пейзаж открывался автору этих стихов Николаю Некрасову из окон, как он говорил, "маленького именьишка моего отца". "Деревенской жизнью не тягощусь" - писал поэт Ивану Тургеневу в 1853 году. "Перед самыми окнами дома - чудесное озеро".Барская усадьба не сохранилась. Но на остатках фундамента алешунинцы соорудили часть стены и установили памятный барельеф.- Стараемся!Все подробности деревенской жизни поэта-демократа можно узнать в Некрасовском музее алешунинской средней школы. В его фондах более двух тысяч экспонатов. Здесь проходят уроки истории, литературы, музыки. И уже не первое поколение учеников пополняет его экспозицию.Галина Мишанина, бывший директор алешунинской средней школы:- Очень долго думали - а как же девочки украшали себя вот в те некрасовские времена? Какие-то, наверное, бусики из рябины, но это же быстро портится И потом кто-то подал идею: давайте сделаем из яблочных семечек. И вот этим бусикам на будущий год исполняется сорок лет.Заядлый охотник, Некрасов писал, что "не было дня, чтоб я не убил нескольких бекАсов и дупелЕй". Охотничью традицию поэта век спустя продолжил Владимир Михайлович Мишанин. Теперь в его доме тоже музей - музей местной фауны.- Ну ладно, не прячься..Но немало содействовал он и преумножению животного мираВладимир Мишанин, житель деревни Алешунино И возил, и сено, и зерно - каждый день! Почему они из рук едят! А сейчас они чловека не подпускают на километр - бегут, потому что боятся.Сегодня вслед за Некрасовым "поколачивать по вечерам перепелов" не получится - за деревней Муромский заказник.На самом деле, деревню Алешунино вполне можно именовать селом - в 2009 году митрополит Евлогий освятил во имя Рождества Иоанна Предтечи построенную на частные пожертвования церковь- Посещайте, посещайте храмы, посещайте деревню.Чуть более полусотни коренных алешунинцев сохраняют деревню в первозданном виде - здесь куда меньше сайдинга и глухих заборов из профлиста.Айтуган Текегалиев, сопредседатель конкурса, руководитель проекта "Единой России" "Российское село":- Здесь история, здесь живописные места, здесь как раз то название, которое мы придумали - "Самая красивая деревня".Андрей Николаев Вести-Владимир