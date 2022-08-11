Подводим итоги дня в вечернем выпуске:
- Газ в каждый дом.
Ещё одна на карте Владимирской...
Подводим итоги дня в вечернем выпуске:
- Газ в каждый дом.
Ещё одна на карте Владимирской области. В Кольчугинском районе к голубому топливу подключили жителей деревни Товарково.
- Выход есть.
Мечты о развитии хозяйства чуть не разбились о букву закона. Какой выход нашли для владимирских фермеров в облпарламенте?
- Самая красивая деревня.
Красота деревни - в её жителях. Чем тронуло сердца жюри ежегодного конкурса деревня Пестенькино Муромского района?