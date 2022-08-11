Подводим итоги дня в вечернем выпуске: - Газ в каждый дом. Ещё одна на карте Владимирской...

Подводим итоги дня в вечернем выпуске:- Газ в каждый дом.Ещё одна на карте Владимирской области. В Кольчугинском районе к голубому топливу подключили жителей деревни Товарково.- Выход есть.Мечты о развитии хозяйства чуть не разбились о букву закона. Какой выход нашли для владимирских фермеров в облпарламенте?- Самая красивая деревня.Красота деревни - в её жителях. Чем тронуло сердца жюри ежегодного конкурса деревня Пестенькино Муромского района?