Сергей Собянин посетил Левобережный район Москвы.

Сергей Собянин посетил Левобережный район Москвы.В последние несколько лет в Москве появляется все больше новых школ и детских садов. Такие объекты строятся везде, где необходимо. В 2022-м завершилось строительство 22 объектов образования, до 1 сентября планируется открыть еще 20, а до конца года – 22.Сейчас столица активно готовится к новому учебному году. Мэр Сергей Собянин посетил построенное здание школы № 158 (Смольная улица, 61а). "Ремонт школ, подготовка учителей, всей материальной базы — я надеюсь, что к 1 сентября все будет сделано и учебный год начнется во всех школах Москвы", – сказал градоначальник, поручив открыть новое общеобразовательное учреждение в Левобережном ко Дню знаний.В этом же районе в прошлом году открылась школа, построенная по индивидуальному проекту. Новое здание, которое состоит из детского сада и школы, возвели рядом. Учреждение смогут посещать 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов. У детского сада и начальной школы будут разные входы. Это значит, что потоки детей будут разделены. На территории установлены ограждение и ворота.В дошкольном отделении есть игровые комнаты, спальни, буфет, раздевалки. Стены-трансформеры позволят увеличить пространство для игр. Кабинеты в отделении для школьников оснащены самым современным интерактивным оборудованием, а также мобильными раздвижными перегородками.В здании также есть спортивные залы с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря, а также актовый зал с артистическими и кладовой, музыкальный зал, библиотека с читальным залом, помещения для кружков и творческих занятий, столовую с обеденными залами.Посещать школу смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них создана комфортная среда. Здесь начнет работу медицинский блок, откроются кабинеты психолога и логопеда. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения, есть сигнализация.На прилегающей к зданию территории сделали амфитеатр со сценой и трибуной, обустроили игровые и спортивные площадки, беседки для отдыха, парковки для велосипедов и самокатов.