В Александровский городской суд поступило уголовное дело в отношении 32-летнего фельдшера амбулатории, обвиняемого в получении взяток, подделке и продаже документов. По данным следствия,

В Александровский городской суд поступило уголовное дело в отношении 32-летнего фельдшера амбулатории, обвиняемого в получении взяток, подделке и продаже документов. По данным следствия, мужчина за деньги оформлял ложные сертификаты о вакцинации против COVID-19 фактически без ее проведения. Как только сведения о вакцинации появлялись на портале Госуслуги, благодарные пациенты платили фельдшеру деньгами. По ч.3 ст. 290