На М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого погиб водитель большегруза, загоревшегося после аварии. Об этом утром 11 августа

На М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого погиб водитель большегруза, загоревшегося после аварии. Об этом утром 11 августа рассказали в пресс-службе УМВД. По предварительной информации, около 9:30 на 295 км трассы водитель «Скания» врезался в стоящий на светофоре другой грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом. От удара «Скания» загорелась.