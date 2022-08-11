По предварительной информации, сегодня, 11 августа, около 9.30 утра на 295 км М-7 «Волга» в...

По предварительной информации, сегодня, 11 августа, около 9.30 утра на 295 км М-7 «Волга» в Вязниковском районе водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом наехал на большегруз «Вольво», стоящий впереди на запрещающий красный сигнал светофора.В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобиля «Скания», водитель которого скончался на месте ДТП.Как сообщили в региональном управлении МВД, по данному факту проводится проверка, уточняются все детали произошедшего. Движение в месте ДТП затруднено, работают инспекторы ГИБДД, которые осуществляют регулирование дорожного потока автомобилей.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области