10 августа в половине десятого ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном...

10 августа в половине десятого ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном здании в Гусь-Хрустальном на улице Транспортная.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в чердачном помещении. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области