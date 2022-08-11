Аферист «продал» жителю Коврова 40 наушников.

Ковровские опера задержали в Московской области 22-летнего молодого человека, подозреваемого в Интернет-мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В мае 20-летний ковровчанин откликнулся на объявление о продаже наушников по выгодной цене. Юноша договорился о покупке более 40 пар за 40 тысяч рублей. Переведя деньги на несколько счетов, наушников покупатель, конечно, не дождался.Задержанный уже признался в совершении преступления. На него завели уголовное дело о мошенничестве и отпустили под подписку о невыезде.