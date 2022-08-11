Малыш скончался в больнице.

Во Владимирской области после гибели 4-летнего малыша, который выпал из окна, возбудили уголовное дело. Об этом сообщают коллеги изНапомним, что трагедия произошла в Струнино 28 июля. Ребёнок забрался на подоконник. Окно оказалось открыто, мама в этот момент находилась на кухне. В результате падения он получил тяжёлую травму головы.Его доставили в реанимацию. Врачи прооперировали малыша. К спасению маленького пациента подключились специалисты областных владимирских больниц и федеральной клиники. Однако 4 августа он скончался.Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.