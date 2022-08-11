Это позволит решить проблему с загруженностью дорог во время праздников и в выходные.

В Суздале планируют сделать платную парковку в центре города. С такой инициативой выступила администрация.Отведенные места для автомобилей помогут снизить загруженность дорог по праздникам и в выходные, когда увеличивается туристический поток. На улицах Васильевская, Виноградова, Кремлевская, Ленина, Пушкарская, Энгельса, Покровской, а также на Красной площади и Торговой площади обустроят около 900 мест.Как сообщает издание , девять из них будут предназначены для людей с инвалидностью, 14 —для туристических автобусов.