Объём инвестиций составит 100 млн рублей.

Александр Авдеев посетил завод «Промрукав» в селе Павловском Суздальского района. Он побывал на производстве, которое занимается выпуском кабеленесущих систем, а также товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических сетей.В 2021 году на предприятии введён в эксплуатацию цех по производству пластиковых изделий. Инвестпроект обощёлся в 125 млн рублей. В 2022 году запланировано строительство терминала с объёмом инвестиций 100 млн рублей.«В ближайший год завод планирует трудоустроить более 100 человек. Он активно пользуется мерами господдержки и является отличным примером социально ответственного бизнеса – поддерживает спорт и реализует проекты по благоустройству», – рассказал Александр Авдеев.В свою очередь, Белый дом поспособствует решению проблем стабильного электроснабжения, строительства подъездных путей, согласования разрешительной документации.Кроме того, владимирские власти направили в Минпромторг ходатайство о включении «Промрукава» в перечень системообразующих предприятий.