Сегодня поздней ночью в Вязниках произошел крупный пожар в нежилом доме на улице...

Сегодня поздней ночью в Вязниках произошел крупный пожар в нежилом доме на улице Краснофлотской.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные не дали распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на общей площади 300 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области