Во Владимире в мкр Юрьевец ночью 11 августа случился пожар в торговом ларьке, где готовят шаурму. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание случилось около 3:12 на улице

Во Владимире в мкр Юрьевец ночью 11 августа случился пожар в торговом ларьке, где готовят шаурму. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание случилось около 3:12 на улице Институтский городок. На место выехали пожарные, которые быстро потушили пожар. Сгорела внутренняя отделка и имущество на площади 5 кв.м. Ларек пришел в непригодность. Дознаватели МЧС установят причины