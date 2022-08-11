Не пропустите в утреннем выпуске Вестей: Всевидящее око Ни одно нарушение не останется...

Не пропустите в утреннем выпуске "Вестей":Всевидящее окоНи одно нарушение не останется незамеченным. Водителей-лихачей в областном центре теперь будет контролировать "Пульсар".Самая красивая деревняКрасота деревни - в ее жителях. Чем тронуло сердца жюри ежегодного конкурса деревня Пестенькино Муромского района?Отметим по-спортивномуИ День физкультурника в областном центре отметят с размахом. Какую программу обещают организаторы?