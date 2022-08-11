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Всевидящее око
Ни одно нарушение не останется...
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Всевидящее око
Ни одно нарушение не останется незамеченным. Водителей-лихачей в областном центре теперь будет контролировать "Пульсар".
Самая красивая деревня
Красота деревни - в ее жителях. Чем тронуло сердца жюри ежегодного конкурса деревня Пестенькино Муромского района?
Отметим по-спортивному
И День физкультурника в областном центре отметят с размахом. Какую программу обещают организаторы?