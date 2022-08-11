Для обеспечения открытости хода голосования и подсчёта голосов беспрерывное видеонаблюдение будет...

Для обеспечения открытости хода голосования и подсчёта голосов беспрерывное видеонаблюдение будет организовано в двадцати трёх территориальных избирательных комиссиях региона, а также на четырестах пятьдесяти двух избирательных участках. Записи с камер будут транслировать в реальном времени на специальном портале и в центре общественного наблюдения.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- На этих 452 избирательных участках голосует 73% избирателей Владимирской области. На всех остальных участках будут установлены органами местного самоуправления средства видеофиксации.В тестовом режиме камеры станут доступны с 6 сентября - за три дня до голосования. После окончания выборов полученные записи будут храниться три месяца.Также для контроля каждому кандидату создадут отдельную учетную запись на портале видеонаблюдения, десять учетных записей для представителей партий каждого кандидата, две - для представителей Общественной палаты и один аккаунт для уполномоченного по правам человека в регионе.Людмила Романова, Уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- В режиме онлайн, как всегда будем взаимодействовать и со штабом общественного наблюдения. С областной избирательной комиссией. И, если возникнет необходимость, с правоохранительными структурами, чтобы не допустить нарушений прав граждан.