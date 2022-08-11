Подсказали решение для развития сельхозпредприятия. Владимир Киселев навестил обновленную пасеку семьи Васильевых. 2 месяца назад пчеловод Юрий пришел к спикеру облпарламента на прием и

Подсказали решение для развития сельхозпредприятия. Владимир Киселев навестил обновленную пасеку семьи Васильевых. 2 месяца назад пчеловод Юрий пришел к спикеру облпарламента на прием и попросил помочь. Он пожаловался, что не может воспользоваться льготами для фермеров. Всё потому что формально его хозяйство находится в городской черте. По областному закону, малые сельхозпроизводители имеют право на гранты, но