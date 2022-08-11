Спикер Заксобрания Владимир Киселев помог владимирским фермерам получить льготный кредит на...

Спикер Заксобрания Владимир Киселев помог владимирским фермерам получить льготный кредит на развитие семейного бизнеса. Супруги Васильевы просили об этом на личном приеме в июне, а уже сегодня осваивают средства. Трудятся как пчелы. Вера Куликова расскажет подробности.У супругов Васильевых - семейная пасека. Кроме этого они помогают инвалидам и ветеранам. На пасеке есть бокс для апитерапии, пчел и продукты пчеловодства используют в лечебных целях. Хороший задел для развития агротуризма. Васильевы хотели взять грант как сельские производители, но им отказали. Окрестности Мосино, в котором живут Васильевы - черта города. Юрий Васильев обратился к председателю Заксобрания Владимиру Киселеву. И выход нашли. Предпринимателю предложили обратиться в Фонд государственной поддержки малого предпринимательства.Владимир Киселёв председатель Заксобрания Владимирской области:- Мы долго думали как ему помочь и нашли способ вот выделения дешевого кредита для того, чтобы он мог начать работу по строительству капитальных сооружений.Как Васильевы распорядились кредитными средствами, председатель Заксобрания Владимир Киселев решил посмотреть лично. Хозяева пасеки планируют утроить пчелиное семейство. Построили зимовник.Юрий Васильев, пчеловод:- Был решен такой основной вопрос - это с финансами. Нам дали разрешение на строительство капитальных объектов на нашей пасеке. Мы взяли кредит с минимальным процентом. Фактически бесплатно. Благодаря этому кредиту мы заложили этот зимовник, смонтировали его, перекрыли плитами.Для развития хозяйства фермерам необходимо построить еще два технических помещения. Деньги по-прежнему нужны. В Заксобрании подсказали еще один путь - субсидии. По поручению Владимира Киселева юристы облпарламента проконсультировали пчеловодов. Васильевы уже готовятся подавать документы.Вера Куликова. Вести-Владимир.