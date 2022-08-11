Владимирские студенты спасли стену Княгининского монастыря от вандалов. Прихожане пожаловались на неприглядный вид монастырской стены, которую регулярно разрисовывают местные

Владимирские студенты спасли стену Княгининского монастыря от вандалов. Прихожане пожаловались на неприглядный вид монастырской стены, которую регулярно разрисовывают местные хулиганы. На миссию по спасению стены пригласили студентов института искусств и художественного образования ВлГУ. Их задача – нарисовать на ней пейзаж, который будет достойно смотреться на фоне архитектурного сооружения. Светлана Федоренкова, студентка ВлГУ – Наш преподаватель