В ходе проверок населённых пунктов сотрудниками пожарного надзора выявлено 529 нарушений.

Во Владимирской области 7 юридических и 55 должностных лиц оштрафованы за неудовлетворительную подготовку к пожароопасному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.В ходе проверок населённых пунктов сотрудниками пожарного надзора выявлено 529 нарушений. К 11 августа устранено всего 396.«Чаще всего они связаны с отсутствием опашки, плохим состоянием источников пожарного водоснабжения, уборкой мусора и покоса сухой травы», - резюмировали в ведомстве.