Ремонт теплосетей обернулся повреждением целой аллеи деревьев? На улице Чайковского во Владимире сразу несколько деревьев оказались изувеченными. Каждый ствол имеет серьезные

Ремонт теплосетей обернулся повреждением целой аллеи деревьев? На улице Чайковского во Владимире сразу несколько деревьев оказались изувеченными. Каждый ствол имеет серьезные повреждения. Информация об этом появилась в социальных сетях. Автор поста полагает – причиной повреждений стали проводимые здесь работы по замене тепловых труб. Из сообщения в социальной сети Почему такое варварское отношение к деревьям у