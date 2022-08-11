11 августа в 3 часа ночи во Владимире на улице Институтский городок произошел пожар в торговом...

11 августа в 3 часа ночи во Владимире на улице Институтский городок произошел пожар в торговом ларьке. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение внутри ларька. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 5 кв. м. На пожар привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области