Сейчас мэрия ищет подрядчика.

Во Владимире планируют отремонтировать два спуска, которые ведут к вокзальной площади, Богословский переулок, а также улицу Карла Маркса.Сейчас мэрия ищет подрядчика, который готов выполнить работы. Информация появилась на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 34,6 миллионов рублей. Компанию выберут 18 августа.Рабочие должны будут уложиться за 104 дня. Дорожный ремонт проведут до начала декабря, несмотря на начало осенне-зимнего сезона. Гарантия составит четыре года.На участке Вокзальный спуск — Богословский переулок выложат плитку, отремонтируют проезжую часть и обновят уличное освещение. На лестнице переберут гранитные ступени, сделают новое покрытие и поручни со светодиодной подсветкой.