Мы продолжаем информировать вас о деятельности кандидатов на пост губернатора Владимирской...

Мы продолжаем информировать вас о деятельности кандидатов на пост губернатора Владимирской области.Приравнять к статусу ветеранов Великой Отечественной войны - детей войны. С таким предложением выступил кандидат от партии "Справедливая Россия-Патриоты - За правду" Сергей Бирюков.В зале общественной приемной - больше двадцати человек. Каждый обратился со своими вопросами и предложениями. Всероссийская общественная организация "Дети войны" под руководством Людмилы Бундиной организовывает патриотические проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Однако, и сами пожилые люди часто нуждаются в поддержке.Сергей Бирюков, кандидат в губернаторы Владимирской области от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду":- Дети войны - это те, кто сегодня действительно нуждаются в нашем признании, в нашей поддержке. Живем мы, однозначно, в детстве. И наша задача уже -часть своего детства подарить другим. А те дети войны часть своего детства, однозначно, утратили.Кандидат в губернаторы от КПРФ Антон Сидорко сопровождал депутата ГосДумы Казбека Тайсаева во время недавнего визита во Владимирскую область.Казбек Тайсаев посетил несколько предприятий региона. Вместе с Антоном Сидорко парламентарий побывал к Киржаче, на предприятии по производству комплектующих. Отдельной темой стала гуманитарная помощь Донбассу. По партийной линии коммунисты отправили свыше 15 тонн груза. Также Казбек Тайсаев и Антон Сидорко посетили владимирский тепличный комбинат и государственную конюшню имени Фомина. Речь шла о поддержке предприятий аграрной сферы.(Фото владимирского обкома КПРФ)